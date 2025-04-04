Закарпатський окружний адмінсуд задовольнив позов військовозобов’язаного чоловіка, якого мобілізували попри наявність бронювання. Суд визнав незаконним та скасував призов, а також зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці березня 2025 року, до суду звернувся 26-річний військовозобов’язаний чоловік, якого у грудні 2024 року мобілізували на військову службу попри наявність бронювання. Позивач працював у ТОВ «Промінь БЦ» комплектувальником та мав бронювання до квітня 2025 року, але працівники ТЦК мобілізували його на військову службу.

Позивач стверджує, що показував працівникам ТЦК документи про бронювання, але вони відповіли, що дані не відображаються у системі «Оберіг». Після затримання роботодавець також поштою надсилав ТЦК документи про бронювання їхнього працівника.

Мобілізований звернувся до суду, щоб скасувати довідку ВЛК про придатність до військової служби, наказ про призов на військову службу, а також зобов’язати військову частину звільнити його зі служби та виключити зі списків особового складу. Цю справу розглянув суддя Юрій Дору, який дослідив усі аргументи та матеріали.

«Не лише у військовозобов’язаного громадянина є обов’язок щодо повідомлення органів ТЦК про відповідне бронювання, а й органи ТЦК зобов’язані перевіряти та володіти інформацією щодо заброньованих осіб з метою недопущення протиправних дій», – вказано у рішенні суду.

Суддя встановив, що на момент призову у 26-річного чоловіка справді була чинна відстрочка, оскільки він був заброньованим. На думку судді, оскільки наказ ТЦК про призов позивача на військову службу є протиправним, то і наказ про зарахування на військову службу теж є протиправним та підлягає скасуванню.

Суд також зобов’язав військову частину звільнити позивача зі служби та виключити зі списків особового складу. Рішення ще можна оскаржити у апеляції.