Мешканець Буковини вдруге виграв суд у ТЦК, який відмовляє йому у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Підставою для відстрочки є навчання позивача в іноземному ВНЗ. Спершу суд зобов’язував ТЦК повторно розглянути документи чоловіка, але після другої відмови суддя змусив ТЦК оформити йому відстрочку.

Як вказано у рішенні Чернівецького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, до суду звернувся буковинець, який є студентом денної форми навчання Академії міжнародного та регіонального співробітництва ім. Зигмунта Глогера у місті Воломін (Польща). Чоловік здобуває освітній рівень бакалавра та двічі звертався до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

У липні 2024 року буковинець вперше звернувся до ТЦК, але отримав відмову. Причиною було те, що він нібито не дотримався порядку особистої подачі документів та через невідповідність сертифікату про здобування освіти. У вересні Чернівецький окружний адмінсуд частково задовольнив його позов, визнав протиправним та скасував рішення про відмову в наданні відстрочки, зобов’язавши ТЦК повторно розглянути документи.

У листопаді ТЦК повідомив державного виконавця, що рішення було переглянуто і чоловіку знову відмовили у наданні відстрочки. Причиною відмови стало те, що сертифікат чоловіка не містить відомостей про раніше здобуту освіту, не підтверджена достовірність довідки, а також за даними системи «Оберіг» чоловік навчається у «Чернівецькому фаховому коледжі». Після другої відмови буковинець знову пішов до суду, щоб визнати її незаконною та отримати відстрочку.

Цю справу розглядав суддя Олег Анісімов, який дослідив усі матеріали та позиції сторін.

«Проаналізувавши підстави для відмови у наданні відстрочки, суд звертає увагу, що ТЦК не заперечується факт навчання позивача в іноземному вищому закладі освіти, однак ним акцентується увага на формальностях щодо оформлення документів, які підтверджують право на відстрочку», – вказано у рішенні суду.

Суддя звернув увагу, що на момент вступу до іноземного ВНЗ позивач закінчив навчання у «Чернівецькому фаховому коледжі» і ступінь освіти (бакалавр), який він зараз здобуває, є вищим від уже отриманого (молодший спеціаліст). Таким чином суддя підтвердив, що позивач має право на отримання відстрочки від мобілізації.

Розглянувши позов, суддя Олег Анісімов, визнав протиправним та скасував протокол комісії при ТЦК про відмову в наданні відстрочки. Суддя зобов’язав ТЦК оформити чоловіку відстрочку. Рішення ще можна оскаржити.