Військовозобов’язаний мешканець Буковини у суді скасував 17 тис. грн штрафу через ігнорування надісланої поштою повістки до ТЦК. Сокирянський районний суд Чернівецької області став на бік позивача та скасував складений щодо нього протокол про адмінправопорушення.

Як вказано у рішенні суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні, до суду звернувся військовозобов’язаний житель Буковини, на якого наприкінці січня 2025 року представники ТЦК склали адмінпротокол через порушення законодавства про мобілізацію (ч.3 ст.210-1 КУпАП), що передбачає покарання – 17 тис. грн штрафу. Згідно з документом, у листопаді 2024 року буковинцю поштою надсилали повістку про необхідність прийти у ТЦК для уточнення даних, але у вказаний час він цього не зробив.

Позивач вважає, що його «належним чином» не повідомили про необхідність прийти до ТЦК, він не отримував копію протоколу про адмінправопорушення та інформації про час розгляду справи. Він також зазначив, що вчасно оновив свої військово-облікові дані у застосунку «Резерв+», тому не розуміє мету його виклику до ТЦК.

Представник ТЦК наголосив, що військовозобов’язані та резервісти після отримання повістки мають приходити у ТЦК для взяття на військовий облік, уточнення військово-облікових даних, проходження медичного огляду. Оскільки чоловік цього не зробив, то йому виписали штраф.

Цю справу розглянула суддя Ірина Припхан, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. З матеріалів справи відомо, що позивач оновив свої військово-облікові дані у застосунку «Резерв+» у травні 2024 року, востаннє ВЛК він проходив у 2012 році та був визнаний обмежено придатним у воєнний час.

На думку судді, відповідач (представник ТЦК) не зміг довести «належне оповіщення» позивача про необхідність прибути у ТЦК. Відомо лиш, що повістку залишили у поштовій скриньці. Суддя також врахувала, що протокол про адмінправопорушення складений за участі дружини позивача, а не його особисто. Чоловіка не повідомили про час та місце розгляду справи. До матеріалів справи також долучена виписка з лікарні, яка підтверджує перебування позивача на стаціонарному лікуванні та потребу стороннього догляду після операції, через що він би не зміг прийти на розгляд справи.

«Суд дійшов висновку про скасування оскаржуваної постанови та закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст.210-1 КУпАП, тому позов, в межах заявлених вимог, підлягає задоволенню», – йдеться у рішенні суду.

Позивач скасував 17 тис. грн штрафу та відсудив 4 тис. грн витрати на правову допомогу. Рішення суду ще можна оскаржити.