Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Рівненської області, який відмовився від бойової повістки та служби в ЗСУ, скаржачись на проблеми із здоров’ям. Суд призначив військовозобов’язаному 3 роки тюрми за ухилення від мобілізації.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, уродженець Дубно Максим С. на початку червня 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку виписали бойову повістку на відправку до військової частини, але він відмовився її взяти. Щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину. Він розповів, що спершу працівники ТЦК скеровували його на ВЛК у квітні 2024 року, тоді йому призначили додаткові обстеження окуліста та травматолога, які він так і не пройшов. Другий раз його привезли на ВЛК у супроводі поліції у червні. Медична комісія визнала його придатним до служби. Після цього Максиму С. виписали повістку на відправку, але він відмовився її отримати через проблеми із здоров’ям (поганий зір та перелом шийки бедра у 2023 році). У вересні 2024 року він пройшов обласну ВЛК та надав усі наявні медичні документи, але його все одно визнали придатним.

Цю справу розглянув суддя Ігор Пташинський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він визнав Максима С. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – 3 роки тюрми. Вирок суду ще можна оскаржити.