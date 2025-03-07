Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав жителя району винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік відмовився від бойової повістки, заявляючи, що не може проходити військову службу через релігійні переконання. Суд призначив йому покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, випадок трапився ще у квітні 2024 року. Мешканець Львівщини Андрій П. прийшов у ТЦК, його скерували на ВЛК, яка визнала його придатним до служби, після чого чоловіку намагались вручити бойову повістку на відправку до військової частини, але він відмовився її підписувати. Наступного дня він не прийшов у ТЦК на відправку, через що щодо військовозобов’язаного порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.

Обвинувачений у суді свою провину не визнав та розповів, що добровільно прийшов у ТЦК, щоб оновити свої дані. Він заявив, що подавав довідки про те, що є свідком Єгови і просив замінити військову службу в армії на невійськову, однак відповіді на свою заяву не отримав. При цьому Андрій П. не заперечив, що працівники ТЦК пропонували йому «роботу з документами», яка не пов’язана із носінням зброї, але він відхилив цю пропозицію, бо його «релігійні переконання несумісні з будь-якою військовою службою».

Цю справу розглянув суддя Назар Янів, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що обвинувачений не мав підстав для відстрочки та ухилився від призову, через що йому призначили покарання – 3 роки тюрми.

На думку судді, звільнення обвинуваченого від відбування покарання «не лише не сприятиме запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень, а навпаки створить впевненість у безкарності за відмову від захисту Батьківщини». Вирок суду ще можна оскаржити.