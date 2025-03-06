Закарпатський окружний адмінсуд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК про мобілізацію студента із відстрочкою від призову, також суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Представник ТЦК стверджував, що чоловік сам відмовився від відстрочки.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся чоловік, який навчається у Прикарпатському фаховому коледжі лісового господарства та туризму на денній формі навчання, здобуваючи рівень молодшого бакалавра. У вересні 2024 року позивач отримав відстрочку від призову під час мобілізації, яка була чинна до березня 2025 року. У січні 2025 року чоловік їхав машиною у Мукачево, коли його зупинили працівники ТЦК та відвезли до військкомату, після чого мобілізували.

Позивач вважає свою мобілізацію незаконною, оскільки у нього була чинна відстрочка, як у студента четвертого курсу, про що він повідомляв працівників ТЦК.

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, у якій вказав, що позивач сам подав заяву про видачу військового квитка та відмову від відстрочки, виявивши бажання служити у ЗСУ.

Цю справу розглянула суддя Ярослава Калинич, яка дослідила усі матеріали та позиції сторін.

«Суд не може взяти до уваги посилання представника відповідача на те, що буцімто позивач прибув до ТЦК , подав заяву про видачу військового квитка, добровільну відмову від відстрочки та виявив бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, оскільки у разі достовірності таких тверджень, позивач би не звертався з даним адміністративним позовом до суду», – вказано у рішенні суд.

Суддя задовольнила позов чоловіка, визнала протиправним та скасувала наказ про його мобілізацію, а також зобов’язала військову частину виключити його зі списків особового складу. Рішення суду ще можна оскаржити.