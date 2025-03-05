Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав посадовця ТЦК Віталія С. винним у перевищенні повноважень через мобілізацію громадянина Росії на військову службу. За адмінправопорушення підполковнику призначили покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, 6 лютого 2025 року т.в.о. начальника одного із ТЦК та СП Віталій С. скерував іноземця, у якого немає українського громадянства, на ВЛК, після чого поставив його на військовий облік та включив до списків мобілізованих для відправки до військової частини. У матеріалах справи вказано, що підполковник перевірив документи чоловіка та знав, що він є іноземцем та не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, проте все одно дав вказівку відправити його на ВЛК та мобілізувати. У постанові суду вказано, що чоловік є громадянином Росії.

Наречена росіянина звернулась із заявою до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратура у сфері оборони Західного регіону через незаконну мобілізацію іноземця. Щодо Віталія С. склали адмінпротокол за фактом перевищення службових повноважень. На засідання суду підполковник не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Цю справу розглядав суддя Максим Олійник, який дослідив усі матеріали. Він визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.