Чернівецький окружний адмінсуд визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову буковинцю, який є студентом польського університету. Чоловік через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся буковинець, який навчається на магістратурі в Університеті внутрішньої безпеки у місті Лодзь. Він є студентом цього університету із жовтня 2024 року. У листопаді чоловік звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, як здобувач вищої освіти. Заяву та усі документи чоловік надсилав поштою, але отримав відмову. У ТЦК йому повідомили, що для оформлення відстрочки він має прийти особисто та подати оригінали усіх документів. Позивач вважає дії ТЦК незаконними та пішов у суд.

Цю справу розглянув суддя Ігор Маренич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву.

З матеріалів справи відомо, що позивач із жовтня 2024 року прийнятий на денну форму навчання у польський Університет внутрішньої безпеки (Лодзь) та має статус студента. У нього є перший рівень вищої освіти (бакалавр), а зараз він здобуває диплом магістра. Відтак має право на отримання відстрочки.

Суд не погоджується з позицією ТЦК, що для отримання відстрочки від призову під час мобілізації військовозобов’язаний повинен особисто прибути у ТЦК.

«Ані Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ані Порядком №1487 та Порядком №560 не передбачено обов’язку військовозобов’язаного прибувати до ТЦК з метою подачі заяви про оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Таким чином, у листі відповідача не наведено жодних правових підстав щодо не надання позивачу відстрочки від призову на підставі п. 1 ч.3 ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"», – йдеться у рішенні суду.

Суд визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову під час мобілізації та зобов’язав видати позивачу відповідний документ. Рішення суду ще можна оскаржити.