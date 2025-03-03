На Буковині заброньований працівник агрохолдингу скасував свій призов на військову службу під час мобілізації. Відповідне рішення виніс Чернівецький окружний адміністративний суд.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся мобілізований мешканець Буковини. Він розповів, що працював водієм у агрохолдингу, мав відстрочку від призову під час мобілізації та бронювання чинне до листопада 2024 року. Однак 9 вересня 2024 року ТЦК дало йому направлення на ВЛК, його визнали придатним до військової служби та мобілізували, попри наявність бронювання. Позивач хотів скасувати свій призов на військову службу та висновок ВЛК, оскільки, за його словами, медичний огляд «взагалі не проводився».

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, у якому стверджував, що мобілізований не подавав документи, які б підтвердили наявність права на відстрочку. Цю справу розглянув суддя Василь Левицький, який дослідив усі докази та аргументи сторін.

Згідно з матеріалами справи, позивач із лютого 2024 року був заброньований, як працівник агрохолдингу. Бронювання було чинне до серпня 2024 року, а потім автоматично продовжилось ще на три місяці – до листопада. Роботодавець позивача надсилав листи у ТЦК про бронювання військовозобов’язаного. Суддя зазначив, що ТЦК мають перевіряти право військовозобов’язаних на отримання відстрочок.

«Під час розгляду справи по суті відповідач не надав належні та допустимі докази проведення перевірки про наявність чи відсутність у позивача права на відстрочку від призову за мобілізацією, ураховуючи відповідне повідомлення збоку позивача. Більше того, необізнаність відповідача про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації у відповідності до ст. 23 Закону № 3543-XII», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнив позов буковинця, визнавши протиправним та скасувавши наказ про його призов на військову службу під час мобілізації. Рішення суду ще можна оскаржити.