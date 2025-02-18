На Львівщині ТЦК відмовив у наданні відстрочки від призову під час мобілізацію багатодітному батьку. Він оскаржив рішення ТЦК у суді та зобов’язав працівників військкомату надати йому відстрочку.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у 2025 році, до суду звернувся батько чотирьох неповнолітніх дітей, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Згідно з матеріалами справи, мешканець Львівщини має по двоє неповнолітніх дітей від двох шлюбів та у нього немає заборгованості зі сплати аліментів.

Відомо, що чоловік звернувся за відстрочкою у серпні 2024 року, після відмови він надавав ТЦК додаткові документи. У вересні у відповідь на адвокатський запит ТЦК повідомив, що разом із відмовою у наданні відстрочки чоловіку надіслали бойову повістку, яку він проігнорував.

Цю справу розглядав суддя Віталій Мартинюк, який дослідив усі матеріали та аргументи. Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити їхню позицію. Суддя встановив, що позивач має підстави для отримання відстрочки та подав до ТЦК належні документи.

«Враховуючи надання позивачем усіх необхідних документів, передбачених Порядком №560, а також факт неодноразового ігнорування відповідачем звернень позивача та його представника щодо стану розгляду заяви про надання відстрочки, суд дійшов висновку, що належним способом захисту порушених прав буде зобов’язання відповідача надати йому відстрочку від призову під час мобілізації на підставі п.3 ч.1 ст.23 Закону №3543-XII», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнив позов мешканця Львівщини, визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо не надання відстрочки та зобов’язав надати йому відповідний документ. Рішення суду ще можна оскаржити.