У Львові заброньований працівник «Укрпошти» виграв суд у ТЦК через мобілізацію на військову службу. Суд визнав протиправним та скасував наказ про призов позивача, а також направлення до військової частини.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся чоловік, якого 11 жовтня 2024 року мобілізували на військову службу попри наявність відстрочки від призову. Він розповів, що працює оператором «Укрпошти» і роботодавець забронював його від мобілізації. Бронь була чинна із 4 жовтня 2024 року по 15 квітня 2025 року. Відтак позивач вважає свою мобілізацію незаконною та звернувся до суду, щоб скасувати наказ начальника ТЦК.

Представник ТЦК надіслав відзив на позовну заяву та розповів суду, що «Укрпошта» не повідомила ТЦК про бронювання свого працівника. Відповідач наголосив, що «ТЦК не порушував законодавства про мобілізацію, натомість роботодавець позивача вчинив такі порушення».

Цю справу розглянула суддя Наталія Сидор, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що не лише позивач має повідомляти військкомат про бронювання, а й ТЦК має перевіряти наявність такого статусу.

«Позивач не може нести відповідальність за доведення до відповідача інформації про відстрочку від призову, позаяк така процедура залежна від комунікації між підприємством, де працює позивач, а не від дій позивача. Необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону № 3543-XII», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнала протиправним та скасувала наказ про призов позивача на військову службу під час мобілізації та направлення до військової частини. Рішення суду ще можна оскаржити.