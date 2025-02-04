Військова частина не розглянула рапорт старшого лейтенанта про звільнення для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності. Він виграв справу у львівському суді та зобов’язав повторно розглянути його документи.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, до суду звернувся старший лейтенант, який розповів, що 9 травня 2024 року він подав рапорт на звільнення з військової служби для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності, але відповіді по суті так і не отримав.

На початку липня, майже через два місяці, після адвокатського запиту представник військової частини повідомив, що «матеріали повернуті без реалізації» через зміни до ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (редакція від 18.05.2024). Зокрема, військовий не довів відсутність інших членів сім’ї, які можуть доглядати за його матір’ю. Позивач вважає, що, оскільки рапорт був зареєстрований до внесення змін до законодавства, то мав розглядатись у тій редакції закону, яка була чинна на момент подання. Тобто у нього не було обов’язку доводити відсутність інших членів родини для догляду за матір’ю.

Цю справу розглянула суддя Олена Хома, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, у позивача є право на звільнення з військової служби, оскільки рапорт на звільнення він подав до внесення змін до статті 26 Закону 2232-ХІІ.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язала повторно розглянути його рапорт від 9 травня 2024 року у редакції, чинній на момент подання рапорту. Рішення суду ще можна оскаржити.