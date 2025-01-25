У Івано-Франківську заброньований працівник фармацевтичної компанії виграв суд проти одного з районних ТЦК Закарпаття. Суд визнав призов на службу незаконним, скасував його та зобов’язав військову частину виключити мобілізованого зі списків особового складу.

Як вказано у рішенні Івано-Франківського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, до суду звернувся мобілізований мешканець Прикарпаття Василь Т. Він розповів, що працює водієм-експедитором у фармацевтичній компанії, яка визнана критично важливою для економіки України, та має відстрочку від призову на військову службу. Попри наявність бронювання у листопаді 2024 року його мобілізували працівники районного ТЦК у Закарпатській області.

39-річний Василь Т. стверджує, що надав працівника ТЦК усі необхідні документи, зокрема витяг з наказу Мінекономіки про своє бронювання, військово-облікований документ. Однак, позивача доставили у військкомат, він пройшов ВЛК та був мобілізований. Чоловік звернувся до суду, щоб скасувати свій призов на військову службу, також він хотів, щоб йому відшкодували середній заробіток та 200 тис. грн моральної шкоди.

Відповідачі, ТЦК та військова частина, заперечували проти задоволення позову. Цю справу розглянув суддя Михайло Шумей, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя встановив, що на момент мобілізації у позивача було чинне бронювання і його роботодавець дотримався передбаченої законодавством процедури.

«Не лише у військовозобов’язаного громадянина є обов’язок щодо повідомлення органів ТЦК про бронювання, а й органи ТЦК зобов’язані перевіряти та володіти інформацією щодо заброньованих осіб з метою недопущення протиправних дій», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнив позов Василя Т., наказ про його призов на військову службу визнали протиправним та скасували, а також зобов’язали командування військової частини виключити його зі списків особового складу. Проте суд не задовольнив вимогу відшкодувати середній заробіток та 200 тис. грн моральної шкоди. Рішення суду ще можна оскаржити.