Золочівський райсуд Львівської області визнав місцевого мешканця винним у незаконному носінні військової форми ЗСУ. Чоловік є цивільним, тому не мав права одягати форму. Суд призначив йому покарання – 2550 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, 3 січня 2025 року Назарій Лісовський йшов по вул. Шевченка у місті Золочів Львівської області у військовій формі з розпізнавальними знаками ЗСУ. Під час перевірки документів з’ясувалось, що чоловік є цивільним та одягнув військову форму незаконно. На нього склали протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.186-8 КУпАП. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Цю справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка дослідила усі матеріали. Вона визнала чоловіка винним у адмінправопорушенні, призначивши покарання – 2550 грн штрафу із сплатою 605 грн судового збору та конфіскацією військової форми. Постанову ще можна оскаржити.