На Львівщині ТЦК мобілізував на військову службу заброньованого працівника мережі супермаркетів АТБ. Чоловік виграв суд у військкомату та скасував свій призов, його також мають звільнити з військової служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, до суду звернувся Ігор Є., якого у липні 2024 року мобілізували на військову службу. Житель Львівщини розповів, що на момент мобілізації у нього була чинна відстрочка, він працював у мережі супермаркетів АТБ та був заброньований від призову на військову службу до кінця січня 2025 року. Чоловік звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та скасувати її.

Представник ТЦК подав до суду відзив на позовну заяву. Він заявив, що на адресу ТЦК не надходила інформація від роботодавця позивача про його бронювання, тому підстав не призивати його на військову службу у працівників військкомату не було.

Цю справу розглянула суддя Юлія Кондратюк, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що, згідно з наказом Мінекономіки, військовозобов’язаному Ігорю Є. із 23 липня надали відстрочку від мобілізації, яка була чинна 6 місяців. Однак через кілька днів після цього чоловіка мобілізували на військову службу, хоча він не підлягав призову.

Суддя вважає, що працівники ТЦК мають перевірити підстави для відстрочки перед мобілізацією, також, окрім роботодавця, Міноборони має повідомляти ТЦК про бронювання працівника.

«У будь-якому випадку, на переконання суду, позивач не може нести негативні наслідки за належність доведення до відповідача інформації про відстрочку від призову, позаяк така процедура залежна від комунікації між підприємством, в якому працює позивач, а не від дій самого позивача. Необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону №3543-XII», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов Ігоря Є., визнала протиправним та скасувала наказ про його призов на військову службу, окрім цього військову частину зобов’язали виключити позивача зі списків особового складу. Рішення суду ще можна оскаржити.