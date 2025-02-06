Червоноградський міський суд Львівщини задовольнив позов вчителя шептицької гімназії, якому не виплачували середній заробіток після його мобілізації на військову службу. Суд зобов’язав відділ освіти Шептицької міськради нарахувати йому 380 тис. грн.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці січня 2025 року, позивач до повномасштабного вторгнення Росії працював у гімназії №10 Шептицької міськради. 26 лютого 2022 року його призвали на військову службу із запасу, після чого його звільнили від виконання роботи зі збереженням місця праці, посади та середнього заробітку на період проходження військової служби. Середній заробіток йому припинили виплачувати 19 липня 2022 року, що, на думку позивача, є незаконно.

Представник гімназії повідомив суду, що мобілізованому вчителю припинили виплачувати середню зарплату через внесення змін до ч.3 ст.119 Кодексу законів про працю України.

Цю справу розглянув суддя Микола Новосад, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, була збережена гарантія виплати середнього заробітку.

«У частині другій статті 57 Закону України «Про освіту» міститься спеціальна норма щодо положень ч.3 ст. 119 КЗпП України, оскільки поширюється на педагогічних чи науково-педагогічних працівників; спеціальна норма (ч.2 ст.57 Закону України «Про освіту») має перевагу над загальною (ч.3 ст.199 КЗпП)», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов мобілізованого педагога та зобов’язав відділ освіти Шептицької міськради нарахувати йому 380 тис. грн невиплаченого середнього заробітку із липня 2022 року по грудень 2023 року. Із вказаної суми мають вирахувати податки та збори. Рішення суду ще можна оскаржити.