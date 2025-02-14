Мобілізований мешканець Хмельниччини через суд скасував свій призов на військову службу. Він є студентом та звернувся до ТЦК для отримання відстрочки, але натомість його мобілізували.

Як вказано у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звернувся житель Хмельниччини, який із листопада 2022 року є студентом Подільського державного університету. 24 вересня 2024 року він звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призов, але натомість його мобілізували на військову службу. Позивач вважає свою мобілізацію незаконною та звернувся до суду, щоб її скасувати.

Представник ТЦК розповів суду, що чоловік звернувся із заявою про отримання відстрочки уже після його призову на військову службу. Окрім цього, заява не відповідала зразку та до неї не долучили засвідчену копію військово-облікового документа. Згодом комісія відмовила йому у наданні відстрочки.

Варто зазначити, що реєстрація заяви на відстрочку та призов на військову службу відбулись в один день. Цю справу розглянув суддя Петро Салюк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя критично оцінив твердження представника ТЦК, що позивач подав заяву для отримання відстрочки уже після наказу про його призов на військову службу. На думку судді, «доводи відповідача не підтверджуються жодними доказами».

«Жодних належних та допустимих доказів того, що заяву про оформлення відстрочки позивач подав вже після видання оскаржуваного наказу начальника ТЦК про призов на військову службу, матеріали справи не містять. Крім того, на переконання суду, вищевказані обставини жодним чином не змінюють того факту, що на момент призову позивач був здобувачем вищої освіти за денною формою навчання, а відтак призову не підлягав», – вказано позицію судді у рішенні.

Суддя признав протиправним та скасував наказ про мобілізацію позивача на військову службу. Рішення ще можна оскаржити у апеляції.