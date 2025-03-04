Мобілізований мешканець Чернівецької області через суд скасував висновок ВЛК про придатність до військової служби. Поки його позов розглядали у суді військовий вчинив ЗСЧ під час закордонного відрядження.

Як вказано у рішенні Чернівецького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, до суду звертався буковинець, якого у серпні 2024 року мобілізували на військову службу. Він хотів скасувати висновок ВЛК про придатність до військової служби, заявляючи про «грубе порушення процедури проходження ВЛК». Позивач стверджував, що йому не проводили жодних аналізів, а також сфальсифікували результати психологічного тесту, який він не проходив.

Цю справу розглядав суддя Олександр Лелюк, який дослідив усі матеріали та аргументи. Представник ВЛК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити їхню позицію.

З матеріалів справи відомо, що картка обстеження та медичного огляду позивача не містить результатів аналізів крові, сечі, ЕКГ та інших досліджень, окрім цього у медичній документації немає підписів чоловіка. У картці були дані лише про проведення флюорографії. На думку судді, висновок ВЛК про придатність позивача до військової служби є необґрунтованим та передчасним.

Суддя визнав протиправним та скасував висновок ВЛК, але відмовив у призначенні повторного медогляду, бо позивач наприкінці вересня 2024 року самовільно залишив військову частину під час закордонного відрядження. Рішення суду ще можна оскаржити.