На хабарі затримали старшу медсестру відділення анестезіології та інтенсивної терапії Яворівської ЦРЛ

На Львівщині поліція затримала медсестру, яка вимагала 1500 доларів хабаря у військовозобов’язаного чоловіка за оформлення інвалідності. Відомо, що підозрювана працює у Яворівській ЦРЛ.

Про затримання медичної працівниці 14 березня повідомила Львівська обласна прокуратура. За даними слідства, підозрювана налагодила схему одержання хабарів для себе за вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вона запевняла, що лише за її сприяння вони приймуть позитивне рішення про встановлення групи інвалідності і чоловік отримає відстрочку від мобілізації. Свої послуги вона 1500 доларів США.

Із матеріалів, які оприлюднені у судовому реєстрі, відомо, що на хабарі затримали старшу медсестру відділення анестезіології та інтенсивної терапії Яворівської центральної районної лікарні, а медичний огляд членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи чоловік проходив у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи.

Медсестра спершу вимагала у військовозобов’язаного близько 1000 доларів, заявляючи, що без її сприяння групу інвалідності йому не встановлять. Згодом сума зросла до 1500 доларів хабаря. Чоловік передав увесь хабар після отримання позитивного рішення про призначення групи інвалідності. Передача хабаря відбулась у приміщенні Яворівської ЦРЛ. У якості хабаря чоловік передав імітаційні гроші, оскільки він розповів про вимагання правоохоронцям та співпрацював із ними.

Щодо медсестри порушили кримінальну справу за ч.3 ст.369-2 ККУ. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під 151 тис. грн застави. Слідство триває.