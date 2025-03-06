Підозру отримали 61-річний львів'янин та лікарка місцевої лікарні

Cпівробітники Нацполіції України викрили у Львові схему продажу медичних довідок, необхідних для оформлення інвалідності. Підозри отримали 61-річний львів’янин та лікарка одної з місцевих лікарень.

Як повідомили у четвер, 6 березня, у Нацполіції, 61-річний мешканець Львова організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. До злочинної схеми фігурант залучив лікарку однієї з медичних установ міста. Зловмисники за гроші сприяли в отриманні фіктивних медичних довідок, необхідних для набуття статусу особи з інвалідністю, непридатної до військової служби, без фактичного проходження медичних обстежень.

«За даними слідства, фігуранти залучили до схеми кількох виконавців – так званих бігунків, які проходили лікування та медичні обстеження замість людей, яким надалі оформлювали документи про інвалідність», – йдеться в повідомленні Нацполіції

Поліцейські задокументували отримання організатором схеми 7 тис. доларів від одного з клієнтів за пакет документів для оформлення фіктивної інвалідності.

У затриманих провели обшуки та вилучили докази

Під час обшуків у помешканнях та за місцем праці підозрюваних правоохоронці вилучили чорнові записи, мобільні телефони, планшети, медичну документацію, печатки лікарів, гроші та інше.

Учасникам схеми повідомили про підозру в замаху на незаконне переправлення через кордон (за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 ККУ). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі перевіряють на причетність до злочинної схеми інших осіб, які могли сприяти у виготовленні фіктивних медичних висновків.