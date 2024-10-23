Лікарка-алергологиня брала гроші за сприяння в оформленні інвалідності

У середу, 23 жовтня, у Львові на хабарі затримали лікарку-алергологиню міської лікарні імені Князя Лева. Її підозрюють у сприянні в оформленні фіктивної інвалідності. Про це повідомила пресслужба мерії.



«Стало відомо, що сьогодні правоохоронці затримали лікарку 1-ї міської лікарні ім. Князя Лева, що на вул. Ужгородській, 1. Лікарку-алерголога підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у встановленні інвалідності», – йдеться в повідомленні ЛМР.

У Львівській місьраді запевнили, що максимально сприятимуть у розслідуванні справи. «Для мерії важливо, аби винні були належно покарані», – зазначається в повідомленні. Правоохоронці наразі не інформували про затримання медикині.