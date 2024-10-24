Марію Мазур затримали на хабарі 23 жовтня

У Львові поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі 3 тис. доларів завідувачку відділенням 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річну Марію Мазур. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах.

Як розповіли у четвер, 24 жовтня, у поліції та СБУ Львівщини, 73-річна лікарка-алерголог львівської комунальної лікарні вимагала у пацієнта хабар за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому 3 групи інвалідності. Її затримали після одержання 3 тис. доларів.

«23 жовтня під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили 3 тисячі доларів, одержані нею від пацієнта, значну суму коштів у різних валютах: 1600 євро, 51,5 тис. доларів та 47 тисяч гривень, а також документи, чорнові записи та інші речові докази», – повідомили в поліції.

У кабінеті лікарки знайшли велику суму готівки

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, на хабарі затримали завідувачку відділенням, лікарку-алергологиню Марію Мазур. Лікарці готують підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні про затримання лікарки 1-ї міської лікарні імені Князя Лева повідомили у львівській мерії, запевнивши, що максимально сприятимуть у розслідуванні справи.