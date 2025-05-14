Марію Мазур затримали на хабарі за оформлення інвалідності

Галицький районний суд Львова 13 травня виніс вирок колишній завідувачці відділення 1-ї міської лікарні імені Князя Лева 73-річній Марії Мазур, яку затримали на хабарі 3 тис. доларів у жовтні минулого року. Під час обшуків у її робочому кабінеті вилучили понад 2,2 млн грн готівки в різних валютах. Лікарці присудили три роки позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Як вказано у матеріалах справи, лікарка-алергологиня Центру «Терапія» у Відокремленому підрозділі «Лікарня князя Лева» Марія Мазур вимагала та одержала від пацієнта хабар 3 тис. доларів за вплив на посадовців МСЕК щодо ухвалення рішення про оформлення йому 3-ї групи інвалідності. Пацієнт хворів бронхіальною астмою ІІІ ступеня з дитинства і проходив процедуру оформлення інвалідності.

23 жовтня лікарка взяла у нього гроші у службовому кабінеті лікарні на вул. Ужгородській, після чого її затримали правоохоронці.

Обвинувачена у суді свою вину визнала частково, зокрема, вона заперечила вимагання неправомірної вигоди. Зі слів Марії Мазур, спершу вона сказала пацієнту, що на МСЕК нікому нічого не треба давати, бо в нього всі документи підготовлені, і він справді має право за медичними показами отримати інвалідність. Але оскільки пацієнт наполягав, що краще він привезе гроші, тому вона отримала від нього 3 тис. доларів. Вона перерахувала гроші та при цьому зауважила, якщо буде забагато, то решту йому повернуть.

Суддя Ірина Волоско визнала Марію Мазур винною в одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень, поєднаному з вимаганням (ч.3 ст. 369-2 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, під час обшуку у робочому кабінеті Марії Мазур правоохоронці вилучили 3 тисячі доларів, одержані нею від пацієнта, а також близько 2,2 млн грн готівки в різних валютах.