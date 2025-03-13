Колишній голова Господарського суду Львіської області та помічник ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайло Юркевич

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для колишнього голови Господарського суду Львівської області та помічника ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайла Юркевича. Розмір застави зменшили із 12 млн грн до 8 млн грн.

Як вказано у повідомленні Апеляційної палати ВАКС, 13 березня суд розглянув апеляційну скаргу Михайла Юркевича на ухвалу ВАКС про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 12 млн грн застави.

Колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову, якою зменшила підозрюваному розмір застави до 8 млн грн, в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Раніше адвокати Михайла Юркевича розповідали, що вважають підозру необґрунтованою, зокрема, що їх клієнт не брав участі у вимаганні грошей, а також не був учасником «змови». Вони наголошують, що сам заявник вказував, що Юркевич не вимагав у нього гроші, а надавав лише юридичні консультації.

Як повідомляв ZAXID.NET, НАБУ і САП підозрюють уже двох колишніх голів Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича та Василя Артимовича у вимаганні мільйона доларів хабаря. У матеріалах справи також фігурує прізвище колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького, якому також оголосили підозру у цій справі.

За мільйон доларів хабаря підозрювані нібито обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Хабар вимагали у Станіслава Луговського, йдеться про ухвалення судових рішень у справах, що стосуються «Ескулабу».

Наразі відомо, що Василь Артимович та Борис Плотніцький сплатили призначені їм застави (6 млн грн та 30 млн грн відповідно) та вийшли із СІЗО. Слідство у цій справі триває.