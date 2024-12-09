Під час слідства детективи та прокурори зафіксували передачу частини хабаря – 75 тис. дол. США

НАБУ і САП викрили чинного та колишнього голову Господарського суду Львівської області на вимаганні мільйона доларів хабаря від представника приватної компанії.

Як вказано у повідомленні НАБУ за 9 грудня, це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами. За мільйон доларів хабаря підозрювані обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

Під час слідства детективи та прокурори зафіксували передачу частини хабаря – 75 тис. дол. США. Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

Чинним головою Господарського суду Львівщини є Василь Артимович. Раніше журналісти повідомляли, що НАБУ проводило обшуки в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.