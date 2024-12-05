Ексочільник Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький (ліворуч) та голова Господарського суду Львівщини Василь Артимович

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького. Про це повідомило видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела у НАБУ.

Журналісти «Дзеркала тижня» повідомили, що у Василя Артимовича та Бориса Плотніцького знайшли мільйон доларів, суддів не затримували. Джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах підтвердили проведення обшуків у Господарському суді Львівщини та у апеляційному суді, проте деталей наразі не повідомили. Наразі офіційної інформації від правоохоронців немає.

Василь Артимович очолив Господарський суд Львівщини у березні 2023 року. У своїй декларації за 2023 рік він вказував 1,4 млн грн зарплати у суді, а більшість своїх заощаджень зберігав готівкою та у валюті – 60 тис. доларів.

Борис Плотніцький був призначений головою Західного апеляційного господарського суду 1 жовтня 2018 року. У серпні цього року Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького та відправила у відставку. У декларації Плотніцького за 2024 рік (після звільнення) вказано 2,4 млн грн заощаджень готівкою, його зарплата у суді становила 1,7 млн грн.