Ексголова Господарського суду Львівщини Василь Артимович

Підозрюваний у хабарництві Василь Артимович написав заяву про звільнення з посади голови Господарського суду Львівської області за власним бажанням. Під час таємного голосування 12 грудня судді проголосували за звільнення Василя Артимовича.

12 грудня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Василя Артимовича від здійснення правосуддя до 9 лютого 2025 року. ВРП також надала згоду на утримання під вартою судді у відставці Михайла Юркевича та судді Василя Артимовича. Під час засідання ВРП Михайло Юркевич стверджував, що його «використали», та заявляв, що він не причетний до вимагання хабаря. Рішення про обрання міри запобіжного заходу обиратиме суд.

Згідно з озвученою під час засідання Вищої ради правосуддя інформацією, підозрювані вимагали хабар у Станіслава Луговського, йдеться про ухвалення судових рішень у справах, що стосуються «Ескулабу».

За даними НАБУ та САП, голову та колишнього голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та Михайла Юркевича підозрюють у вимаганні мільйона доларів хабаря у представника приватної компанії. Раніше журналісти повідомляли, що НАБУ проводило обшуки в голови Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

За мільйон доларів хабаря підозрювані обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

Василь Артимович очолив Господарський суд Львівщини у березні 2023 року. У своїй декларації за 2023 рік він вказував 1,4 млн грн зарплати у суді, а більшість своїх заощаджень зберігав готівкою та у валюті – 60 тис. доларів.