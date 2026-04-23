Василь Артимович очолював Господарський суд Львівської області з березня 2023 до грудня 2024 року

У четвер, 23 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Василя Артимовича з посади судді Господарського суду Львівської області через вчинення істотного дисциплінарного проступку. Василь Артимович є одним з підозрюваних у справі вимагання мільйона доларів хабаря.

Як вказано на сайті ВРП, що Василя Артимовича звільнили з посади судді Господарського суду Львівської області на підставі п. 3 ч.6 ст.126 Конституції України. Вказаний пункт передбачає, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Він звільнився з посади голови у грудні 2024 року, але він залишався суддею цього суду. Його відсторонювали від здійснення правосуддя.

Як повідомляв ZAXID.NET, НАБУ і САП підозрюють уже двох колишніх голів Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича та Василя Артимовича у вимаганні мільйона доларів хабаря. У матеріалах справи також фігурує прізвище колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького, якому також повідомили про підозру.

За мільйон доларів хабаря підозрювані нібито обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Хабар вимагали у Станіслава Луговського, йдеться про ухвалення судових рішень у справах, що стосуються «Ескулабу».

Борис Плотніцький у 2025 році уклав угоду про визнання вини, вирок йому засекретили.