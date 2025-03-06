Василь Артимович очолював Господарський суд Львівської області з березня 2023 до грудня 2024 року

Підозрюваний у хабарництві ексголова Господарського суду Львівської області Василь Артимович сплатив 6 млн грн застави та вийшов з СІЗО. Колишній суддя є одним із фігурантів справи про вимагання мільйона доларів хабаря в приватної компанії за ухвалення потрібних рішень у апеляційному господарському суді.

Як повідомило видання «Слово і діло», на рахунок Вищого антикорупційного суду надійшли 6 млн грн застави за екссуддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича як альтернатива триманню його під вартою. Він вийшов зі слідчого ізолятора під зобов’язання, які йому продовжили до 28 квітня.

Нагадаємо, у грудні НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому та чинному на той момент головам Господарського суду Львівської області. За даними слідства, підозрювані пообіцяли за 1 млн доларів забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Детективи та прокурори зафіксували передачу частини хабаря у сумі 75 тис. дол.

Йдеться про тодішнього голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича, якого звільнили з посади 12 грудня, та ексголову суду, а нині помічника ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайла Юркевича. ВАКС обрав Артимовичу та Юркевичу запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливість сплати 20 млн грн та 12 млн грн застави відповідно. Апеляційна палата ВАКС зменшила вдвічі розмір застави для Артимовича – до 10 млн грн, а на початку лютого заставу було зменшено до 6 млн грн.

Ще одним підозрюваним в цій справі є колишній голова Західного апеляційного Господарського суду Борис Плотніцький. На початку січня він сплатив понад 30 млн грн застави та вийшов з СІЗО.