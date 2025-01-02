Після повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні Василя Артимовича звільнили з посади голови Господарського суду Львівської області

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу захисту і вирішила вдвічі зменшити розмір застави колишньому голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу. Він може вийти із СІЗО під 10 млн грн застави. Суддю підозрюють у вимаганні мільйона доларів хабаря. Про це повідомив Центр протидії корупції 2 січня.

Як повідомляв ZAXID.NET, НАБУ і САП підозрюють уже двох колишніх голів Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича та Василя Артимовича у вимаганні мільйона доларів хабаря. У матеріалах справи також фігурує прізвище колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького, якому також повідомили про підозру.

За мільйон доларів хабаря підозрювані нібито обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Хабар вимагали у Станіслава Луговського, йдеться про ухвалення судових рішень у справах, що стосуються «Ескулабу».

Після повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні Василя Артимовича звільнили з посади голови Господарського суду Львівської області, проте він залишився суддею цього суду. 12 грудня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Василя Артимовича від здійснення правосуддя до 9 лютого 2025 року.