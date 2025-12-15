Борис Плотніцький очолював Західний апеляційний господарський суд у 2018-2024 роках

Обвинувачений у хабарництві колишній голова Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький уклав угоду про визнання винуватості з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку затвердив Вищий антикорупційний суд.

Борис Плотніцький уклав угоду про визнання винуватості у справі про вимагання і одержання суддями господарських судів хабарів від співвласника компанії «Ескулаб», повідомляє «Судовий репортер».

У підготовчому судовому засіданні прокурор і сторона захисту клопотали про закрите судове засідання. 10 грудня суд ВАКС виніс вирок, затвердивши угоду з прокурором. Текст вироку в реєстрі судових рішень наразі не оприлюднений. На запит журналістів видання щодо призначеного Плотніцькому покарання у суді нічого не відповіли.

Раніше, в листопаді НАБУ оголосило про завершення досудового розслідування стосовно трьох колишніх голів господарських судів Львівської області, які підозрюються у корупції.

У грудні 2024 року підозри вручили тодішньому голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу, ексголові цього суду Михайлу Юркевичу та ексголові Західного апеляційного господарського суду Борису Плотніцькому у справі про вимагання хабаря у розмірі 1 млн доларів від підприємця.

За версією слідства, за хабар судді обіцяли ухвалення «потрібних» рішень у судових справах апеляційного господарського суду. НАБУ та САП задокументували передачу 75 тис. доларів.

Навесні 2025 року підозру від НАБУ також отримала суддя Львівського апеляційного господарського суду Ірина Малех, яка, за версією слідства, ухвалила одне із замовних рішень. При обшуку в судді Малех вилучили 20 тисяч доларів міченими купюрами. Малех говорила, що позичила гроші в Плотніцького нібито на лікування дочки.

64-річний Борис Плотніцький очолював Західний апеляційний Господарський суд Львівської області з 2018 до серпня 2024 року. Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького на підставі заяви судді про відставку.