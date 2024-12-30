Адвокати Плотніцького просили у суду домашній арешт для їхнього підзахисного

Вищий антикорупційний суд заарештував суддю у відставці, колишнього голову Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького, якого підозрюють у вимаганні одного мільйона доларів хабаря від підприємця. Про це йдеться у трансляції засідання, а також повідомив журналіст Олег Новіков в понеділок, 30 грудня.

Суддя ВАКС обрала запобіжний захід Борису Плотніцькому у вигляді тримання під вартою до 27 лютого 2025 року з можливістю внесення застави у 30,28 млн грн.

Зауважимо, сторона захисту просила у суду домашній арешт для підзахисного, оскільки у Бориса Плотніцького є проблеми зі здоров’ям. Зі слів адвокатів, екссуддя впродовж минулого місяця неодноразово відвідував медичні заклади.

Нагадаємо, 26 грудня НАБУ і САП повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії колишньому голові Західного апеляційного Господарського суду Борису Плотніцькому. Суддя нібито вимагав у підприємця мільйон доларів в обмін на ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні апеляційного господарського суду.

Про підозри у цій справі 9 грудня повідомили також чинного і колишнього голову Господарського суду Львівської області. Йдеться про Василя Артимовича, якого звільнили з посади 12 грудня, та ексголову суду, помічника ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайла Юркевича. Останньому 23 грудня ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю внести 12 млн грн застави.

На сьогодні дії усіх викритих посадовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Що відомо про Бориса Плотніцького

63-річний Борис Плотніцький очолював Західний апеляційний Господарський суд Львівської області до 15 серпня 2024 року. Вища рада правосуддя звільнила Плотніцького на підставі заяви судді про відставку. У 2006-2012 роках Борис Плотніцький працював на Донеччині, після – на Львівщині. Західний апеляційний господарський суд він очолював з 2018 року.