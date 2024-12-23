Колишній голова Господарського суду Львівської області Михайло Юркевич

У понеділок, 23 грудня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід судді у відставці, помічнику ректора ЛНУ імені Івана Франка Михайлу Юркевичу у справі про вимагання мільйона доларів хабаря. Юркевича триматимуть під вартою протягом двох місяців з можливістю внести 12 млн грн застави.

Адвокати Михайла Юркевича у суді наголосили, що вважають підозру необґрунтованою, зокрема, що їх клієнт не брав участі у вимаганні грошей, а також не був учасником «змови». Вони наголошують, що сам заявник вказував, що Юркевич не вимагав у нього гроші, а надавав лише юридичні консультації.

Як повідомляв ZAXID.NET, НАБУ і САП підозрюють уже двох колишніх голів Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича та Василя Артимовича у вимаганні мільйона доларів хабаря. У матеріалах справи також фігурує прізвище колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького, але офіційної інформації про оголошення йому підозри у цій справі не було.

За мільйон доларів хабаря підозрювані нібито обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Хабар вимагали у Станіслава Луговського, йдеться про ухвалення судових рішень у справах, що стосуються «Ескулабу».

Вища рада правосуддя дозволила утримувати Василя Артимовича та Михайла Юркевича під вартою. Після повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні Василя Артимовича звільнили з посади голови Господарського суду Львівської області, проте він залишився суддею цього суду. 12 грудня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Василя Артимовича від здійснення правосуддя до 9 лютого 2025 року.

Раніше ВАКС відправив ексголову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича в СІЗО із можливістю внести 20 млн грн застави.