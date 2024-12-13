Ексголова Господарського суду Львівщини Василь Артимович

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу. Суд відправив його під варту з можливістю внести 20 млн грн застави. Суддю підозрюють у вимаганні 1 млн доларів хабаря.

Як повідомив Центр протидії корупції, у п’ятницю, 13 грудня, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора САП і взяв під варту голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича, який отримав підозру у справі НАБУ про отримання 1 млн доларів хабаря. Він може вийти з СІЗО, сплативши 20 млн грн застави, хоча прокурор просив 30,3 млн грн.

За даними слідства, голову та колишнього голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та Михайла Юркевича підозрюють у вимаганні мільйона доларів хабаря у представника приватної компанії. Раніше журналісти повідомляли, що НАБУ проводило обшуки в голови Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

За мільйон доларів хабаря підозрювані нібито обіцяли забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Слідчі стверджують, що справа стосувалася мережі лабораторій «Ескулаб», а під час спілкування про хабар використовували конспірацію, зокрема називали людей за кличками, а про суми грошей говорили завуальовано. Крім цього, Василь Артимович нібито інструктував інших фігурантів справи про те, як спілкуватися так, щоб не викрили. Також у підозрюваних було припущення, що щодо них працює НАБУ.

Василь Артимович очолив Господарський суд Львівщини у березні 2023 року. У своїй декларації за 2023 рік він вказував 1,4 млн грн зарплати у суді, а більшість своїх заощаджень зберігав готівкою та у валюті – 60 тис. доларів. Після оголошення підозри 12 грудня Василя Артимовича звільнили з посади.