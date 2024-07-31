Сергій Дядюшко – керівник «Ескулаб Центр»

Днями в українських ЗМІ поширилась інформація, що у відомій медичній мережі «Ескулаб» нібито здійснюється рейдерське захоплення. Відповідну заяву зробив генеральний директор «Ескулаб Центр» Сергій Дядюшко. Представники бренду відповіли на резонансне звинувачення.

Зокрема, співвласник медичної лабораторії «Ескулаб» Станіслав Луговський спростував слова колеги про рейдерське захоплення. Він наголошує, що Сергій Дядюшко вже провів три «чорних» піар-кампанії, аби завдяки розголосу неправдивої інформації запобігти своєму звільненню.

Журналісти ZAXID.NET поспілкувались зі співвласниками медичної лабораторії «Ескулаб» Станіславом Луговським та Денисом Мельником, а також співвласником ТОВ «MZ Group» Ігорем Маліновським. Саме їх у своїй заяві Дядюшко звинуватив у протиправних діях. Деталі розмови розповідаємо у матеріалі.

Реакція «Ескулабу» на скандальні звинувачення Дядюшка

За словами представників «Ескулабу», Сергій Дядюшко роками належно не виконував своєї роботи на посаді гендиректора компанії «Ескулаб Центр». Зокрема, він чинив тиск на працівників підприємства, через що звільнилось багато кваліфікованих фахівців (записи розмов, де Дядюшко використовує нецензурну лайку та крик, раніше публікували у ЗМІ).

Також, як керівник, Дядюшко не дбав про роботу та розвиток компанії ТОВ «Ескулаб Центр», в результаті – стратегії, що могли ефективно покращити показники, не втілювались у життя.

До всього, як розповідає Станіслав Луговський, його колега не виконував зобов’язання перед контрагентами. Протягом 2024 року ТОВ «Ескулаб Центр», яку очолював Сергій Дядюшко, заборгувало понад 20 мільйонів гривень. Зважаючи на це, співвласники «Ескулабу» більшістю голосів прийняли рішення про його звільнення. При цьому акціонерна частка Дядюшка в компанії залишається незмінною.

До слова, Сергій Дядюшко у своїй резонансній заяві озвучив подібну суму. Він стверджував, що Станіслав Луговський та Денис Мельник виводять із компанії «Ескулаб» готівкові кошти без сплати податків. Мовляв, відбувається це щомісячно, а співвласникам нібито вдається отримати таким чином близько 20 мільйонів гривень. Топ-менеджмент «Ескулабу» спростував це звинувачення.

«Ми розцінюємо це як провокацію, інсинуацію і маніпуляцію для того, щоб не усувати з посади ТзОВ «Ескулаб Центр», яка, наголошую, є іншою юридичною особою, Дядюшка Сергія Вікторовича, за, підкреслюю, вкрай неефективне керування і доведення компанії до банкрутства. Борг компанії «Ескулаб Центр», що розташована у місті Києві, перед материнською компанією «Ескулаб» сягає фактично 20 мільйонів гривень», – наголошує Станіслав Луговський.

Представники «Ескулабу» спростували заяви Сергія Дядюшка / Фото «Ескулаб»

Звинувачення у намірах вивести гроші компанії без сплати податків співвласники мережі «Ескулаб» також відкидають. Кажуть, махінаціями з грішми займався саме Сергій Дядюшко, за що він фігурує у кримінальних справах правоохоронців.

«Проти нього (Сергія Дядюшка, – ред.) особисто порушені кримінальні справи про виведення коштів з компанії за статтею 191 частиною 4. Ведеться слідство вже понад півроку. Я визнаний потерпілим у цій справі», – підкреслює Станіслав Луговський.

Кримінальні схеми Дядюшка, які він провертав на посаді гендиректора «Ескулаб Центру», викрили і журналісти-розслідувачі «Еспресо». У матеріалі, опублікованому наприкінці лютого 2024 року, розказали, як він роками незаконно збагачувався.

«... Сергій Дядюшко протягом 3 років проводив сумнівні транзакції. Схема виглядала наступним чином: на рахунки певного ФОПа регулярно перераховувались кошти за обслуговування приміщень, зокрема, прибирання. Хоча насправді цю роботу виконував сам молодший персонал. Так, протягом трьох років було виведено 8 мільйонів гривень. Згодом з’ясувалось, що такий ФОП був не єдиним і сума виведених коштів може перевищувати 20 мільйонів гривень», – йшлось у розслідуванні.

Викрити цю схему змогли не одразу. Як йдеться у матеріалі «Вголос», ймовірно, причиною було те, що Сергій Дядюшко призначив на керівні посади своїх родичів або родичів чи друзів дружини.

Сергій Дядюшко є фігурантом кримінальних справ / Фото «Ескулаб»

Проблема є лише у ТОВ «Ескулаб Центр»

Співзасновники «Ескулабу» тривалий час працювали над репутацією та ім’ям бренду. Завдяки якісним послугам та комфортному сервісу тисячі українців довіряють компанії, а чимало з них є постійними клієнтами. Завдяки такій великій підтримці ТОВ «Ескулаб», зокрема, входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.

Проте через неправомірні дії Сергія Дядюшка 26 лабораторій у місті Києві та області тимчасово зупинили роботу.

26 лабораторій у Києві та області зупинили роботу / Фото «Ескулаб»

У своїй заяві він спекулював онкохворими, які вчасно не отримають діагностичних даних, та заявляв, що до цього причетний співвласник «MZ Group» Ігор Маліновський. Насправді ж у несправностях і зупинці роботи лабораторій винен сам Сергій Дядюшко. За словами Маліновського, він мав заборгованість перед розробниками програмного забезпечення та відмовлявся її сплачувати.

«Ми попереджали пана Дядюшка, що потрібно оплачувати оренду серверних майданчиків, інакше вони не будуть працювати. Пан Дядюшко висловився, що він за це платити не буде, і взагалі він не бачить змісту в цьому. Відповідно оплата не пройшла і провайдер погасив ті сервери», – розповідає Ігор Маліновський.

«На жаль, збиткова діяльність ТОВ «Ескулаб Центр» призвела до тривалої затримки у покритті своїх зобовʼязань не лише перед «MZ Group», а й іншими контрагентами. Кидаючи такою діяльність тінь на материнську компанію. Однак з впевненістю можу сказати, що зі своєї сторони ми зробимо все можливе, щоб компанія «Ескулаб» зберегла та в подальшому підтверджувала статус надійного бізнес-партнера», – запевнила Ірина Гаврут, керівниця відділу продукту «Ескулаб».

Як наголошують представники «Ескулабу», проблеми є лише у «Ескулаб Центрі», що в Києві та Київській області. В інших 8 областях Західної України лабораторії працюють у звичному режимі та, як завжди, надають якісні і оперативні послуги українцям.

«Медична лабораторія «Ескулаб», яка належить до ПП «Перша соціальна медична лабораторія «Ескулаб», продовжує працювати без змін у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській та Чернівецькій областях», – йдеться в офіційній заяві бренду.

Лабораторії «Ескулаб» на Заході України працюють без змін / Фото «Ескулаб»

«Всі зобов’язання перед партнерами виконуються ПП «Ескулаб» більше 15 років. На сьогоднішній день, нашими партнерами є понад три сотні приватних медичних закладів, це не враховуючи державний сегмент. Ми завжди виконували свої зобов’язання перед пацієнтами та партнерами, незважаючи ні на Covid-19, ні на війну. Хочу запевнити всіх наших партнерів, що ситуація, яка склалася у місті Києві з ТзОВ «Ескулаб Центр», не має жодного відношення до Західного регіону. Ми працюємо в звичному режимі, весь б/м забирається вчасно з дотриманням усіх температурних режимів та часових меж», – підкреслює Наталя Труш, керівниця комерційного напрямку «Ескулаб».

Водночас топ-менеджмент компанії «Ескулаб» у спільній заяві попросив вибачення в усіх українців, які через неправомірні дії Сергія Дядюшка не можуть скористатись послугами бренду в столиці та Київській області.

«Мережа «Ескулаб» у Київській області від початку була заснована, як окрема компанія – ТОВ «Ескулаб Центр», зі своїм окремим керівництвом. Керівництво кожної з компаній окремо несе відповідальність за якісне обслуговування клієнтів та вчасне отримання ними результатів аналізів. Зараз компанія у Києві відокремилась. Через це технічно обслуговувати запити клієнтів у Києві та області, а також нести відповідальність за видані результати неможливо через загальні сервіси ПП «ПСМЛ «Ескулаб». Ми просимо вибачення перед нашими клієнтами в Києві та Київській області через те, що наразі просто технічно не в змозі обслуговувати їхні запити», – зазначають представники компанії «Ескулаб».

Вже 1 серпня 2024 року відбудуться збори учасників ТзОВ «Ескулаб Центр», на яких Сергію Дядюшку готуються оголосити недовіру за доведення компанії до банкрутства. Співвласники бренду зазначають, що у планах – призначити нового гендиректора, щоб лабораторії у Києві та області працювали ефективно та безперебійно надавали послуги українцям.