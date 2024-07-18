Йдеться про ділянку в Рясне-Руському, де компанія Dragon Capital будує індустріальний парк «М-10»

Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, що стосується зловживанням службовим становищем і службового підроблення під час виділення землі під індустріальний парк у Рясному. На ухвалу ВАКС звернув увагу сайт «Главком».

Як вказано в ухвалі суду від 9 липня, у червні 2024 року до НАБУ надійшла заява про вчинення міським головою Львова кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366. Справа стосуєься продажу у 2015 році 23,5 га землі в мікрорайоні Рясне-2 ТОВ «Сітіпі Україна», яке виграло конкурс на відповідне будівництво та купила для реалізації цього проекту ділянку за 52,5 млн грн. Компанія обіцяла створити у Львові близько 3 тисяч нових робочих місць, але того ж року до прокуратури надійшло 60 заяв від мешканців Рясне-Руського про незаконне відчуження землі, хоча ЛМР та Рясне-Руська сільрада підписали меморандум про межі парку.

На час розслідування будівництво парку було заблоковане, а в листопаді 2019 року Спеціальна антикорупційна прокуратура вручила міському голові Львова Андрію Садовому та в. о. директора департаменту містобудування Сергію Коровайнику підозри у зловживанні владою через продаже землі під індустріальний парк. За версією САП, земельні ділянки розташовані на території Рясне-Руської сільської ради, тож міська рада нею розпоряджатись не могла.

Слідство в цій справі тривало до лютого 2022 року. У 2021 році САП програла суд щодо повернення ділянки в Рясне-Руському. Прокуратура також програла справу в касації, а в березні 2022 року Офіс генпрокурора закрив справу проти Андрія Садового і Сергія Коровайника.

У жовтні 2023 року ДБР у відповідь на запит ZAXID.NET повідомило, що Офіс генпрокурора повторно почав розслідувати справу про зловживання службовим становищем щодо посадовців Львівської міськради через виділення землі під індустріальний парк у промзоні Рясне-2. Підозр у цій справі з того часу не оголошували.

9 липня ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити ще одну справу. Хто саме звернувся в НАБУ з відповідною заявою – невідомо, втім заявник посилається на факти, викладені в статті газети «Вибір-правозахисник Львівщини». З ухвали суду відомо, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань мають внести відомості про справу щодо міського голови Андрія Садового. Там вказано, що спірна ділянка нібито ніколи не була в комунальній власності Львова, а тому мерія не мала права виставляти її на продаж. Крім цього, на думку заявника, землю продали за заниженою ціною.

Додамо, що паралельно з попереднім слідством у листопаді 2020 року Антимонопольний комітет дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital купити понад 50% акцій ТОВ «Сітіпі Україна», отримавши відповідну ділянку в промисловій зоні Рясне-2. Наразі Dragon Capital будує та розширює тут індустріальний парк «М-10», що охоплює 24 га. Наприкінці 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив інвестиції 24,5 млн доларів США у розвиток парку.