Наприкінці 2020 року інвестиційна компанія Dragon Capital придбала ТОВ «СіТіПарк Львів», якому належить ділянка в Рясному-2

Господарський суд Львівської області відмовився визнати недійсним продаж 23,5 га землі в Рясному-2, яку Львівська міська рада продала ТОВ «СіТіПарк Львів» під індустріальний парк. Через це у 2016 році САП відкрила кримінальне провадження проти мера Львова Андрія Садового, оскільки вважає, що міськрада не мала права продавати цю землю.

ТОВ «Сітіпі Україна» у 2015 році виграло конкурс на будівництво індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 та купило земельну ділянку площею 23,5 га за 52,5 млн грн. Як пишуть «Наші Гроші. Львів», у суді Генпрокуратура і Спеціальна антикорупційна прокуратура намагались скасувати ухвалу міськради про продаж ділянки та визнати нечинним договір із компанією, оскільки вважають, що земельна ділянка не входить до меж Львова, а отже міськрада не мала права нею розпоряджатися.

Крім цього, власниками «СіТіПарк Львів» частково є іноземці, тому згоду на продаж ділянки, за версією прокуратури, мав би надавати Кабмін. Серед інших аргументів – продаж землі провели без конкурсу, грошову оцінку – з порушеннями, а вартість самої ділянки – занижена.

Натомість під час засідання суду, що відбувся ще 15 березня, представники «СіТіПарк Львів» пояснили, що згідно з даними Держгеокадастру ця територія належить до Львова, а ТОВ засноване ще двома компаніями, зареєстрованими в Україні. Крім цього, прокуратура не довела порушення прав держави у цій справі та пропустила терміни давності.

Представники ЛМР погодилась з тим, що прокуратура пропустила термін давності, а також додали, що можливі помилки в проекті землеустрою та інших документах не завдають шкоди Кабміну.

Своєю чергою Господарський суд Львівської області встановив, що раніше ця земля належала селу Рясне, яке приєдналось до Львова. Ділянка належала колгоспу «Нове життя», який реорганізували у 1993 у сільськогосподарську спілку «Хлібодар». Згодом її роздержавили та приватизували.

У 2000 році межі Львова змінили й погодили з суміжними користувачами, зокрема й з головою Рясне-Руської сільради. У 2008 році ділянку віднесли до переліку призначених для будівництва та обслуговування промислових об`єктів, а у 2014 році ЛМР оформила на неї право власності. Тож за документами ділянка належала місту й протилежний факт у суді довести не змогли. Тож колегія суддів у складі Юлії Сухович, Мар'яни Король та Олександри Запотічняк вирішила відмовити САП у задоволені позову.

Нагадаємо, що у 2016 році, за рік після продажу ділянки інвесторам, Генпрокуратура провела обшуки і вилучила з ЛМР документи, що стосувалися продажу ділянки «СіТіПарк Львів». Розслідування заблокувало будівництво парку, а у листопаді 2019 року САП вручила міському голові Андрієві Садовому та в. о. директора департаменту містобудування Сергію Коровайнику підозри у зловживанні владою. За версією САП, земельні ділянки розташовані на території Рясне-Руської сільської ради, а у 2015 році до прокуратури звернулись 60 мешканців із заявами про незаконне відчуження їхньої землі.

Пізніше ВАКС обрав запобіжні заходи меру Львова та Сергію Коровайнику – застави в розмірі 1,56 млн грн та 153,6 тис. грн відповідно. Обидва посадовці подали апеляцію, вимагаючи цілковитого звільнення від застави. Апеляційна палата ВАКС, розглянувши справу, задовольнила обидві.

Наприкінці 2020 року інвестиційна компанія Dragon Capital придбала ТОВ «СіТіПарк Львів». На території майбутнього парку планують ревіталізувати шість складських і виробничих приміщень загальною площею 140 тис. м2.