Йдеться про ділянку в Рясне-Руському, де компанія Dragon Capital будує індустріальний парк «М-10»

Офіс генпрокурора повторно розслідує справу про зловживання службовим становищем щодо посадовців Львівської міськради через виділення землі під індустріальний парк у промзоні Рясне-2. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили в прокуратурі у відповідь на інформаційний запит. Попередню справу прокуратура закрила через те, що не змогла в касації довести, що продаж землі був незаконним, утім у вересні 2023 року ДБР повторно розпочало досудове розслідування.

У 2015 році ТОВ «Сітіпі Україна» виграла конкурс на будівництво індустріального парку в мікрорайоні Рясне-2 та купила для реалізації цього проекту земельну ділянку площею 23,5 га за 52,5 млн грн. Компанія обіцяла створити у Львові близько 3 тисяч нових робочих місць, але того ж року до прокуратури надійшло 60 заяв від мешканців Рясне-Руського про незаконне відчуження землі, хоча ЛМР та Рясне-Руська сільрада підписали меморандум про межі парку.

На час розслідування будівництво парку було заблоковане, а в листопаді 2019 року Спеціальна антикорупційна прокуратура вручила міському голові Львова Андрію Садовому та в. о. директора департаменту містобудування Сергію Коровайнику підозри у зловживанні владою через продаже землі під індустріальний парк. За версією САП, земельні ділянки розташовані на території Рясне-Руської сільської ради, тож міська рада нею розпоряджатись не могла.

Слідство в цій справі тривало до лютого 2022 року. У 2021 році САП програла суд щодо повернення ділянки в Рясне-Руському. Прокуратура також програла справу в касації, а в березні 2022 року Офіс генпрокурора закрив справу проти Андрія Садового і Сергія Коровайника.

Паралельно зі слідством у листопаді 2020 року Антимонопольний комітет дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital купити понад 50% акцій ТОВ «Сітіпі Україна», отримавши відповідну ділянку в промисловій зоні Рясне-2. Наразі Dragon Capital будує та розширює тут індустріальний парк «М-10», що охоплює 24 га. Наприкінці 2022 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив інвестиції 24,5 млн доларів США у розвиток парку.

Як повідомили ZAXID.NET в Офісі генпрокурора у відповідь на інформаційний запит, Держбюро розслідувань здійснює досудове розслідування через можливе зловживання службовим становищем посадовцями Львівської міської ради під час створення індустріального парку на вул. Шевченка, в промзоні Рясне-2 у Львові, що призвело до тяжких наслідків.

«Жодній особі у цьому кримінальному провадженні про підозру не повідомлялося», – йдеться у відповіді на інформаційний запит, який редакція ZAXID.NET отримала 16 жовтня.

У ДБР ZAXID.NET повідомили, що інформація про це розслідування конфіденційна й відмовились підтвердити або спростувати відкриття провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ.