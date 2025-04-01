Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав солдата із Прикарпаття винним у самовільному залишенні військової частини та призначив покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, уродженець Івано-Франківська Костянтин І. проходить військову службу у званні солдата. Наприкінці жовтня 2024 року військовий втік з території військової частини та майже два місяці був відсутнім на службі.

Щодо солдата порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді Костянтин І. свою провину визнав та розповів, що покинув службу через погіршення стану здоров’я своєї матері, яка потребувала догляду. Солдат визнав, що нікого не повідомляв про намір поїхати у Івано-Франківськ.

Цю справу розглянула суддя Уляна Костюк, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим і за місцем проживання характеризується негативно.

Суддя визнала солдата винним у кримінальну правопорушенні, призначивши покарання – п’ять років тюрми, які рахуватимуть з моменту його затримання. Вирок ще можна оскаржити.