Агентка ФСБ мала надати геолокації військових об'єктів і втекти в Росію напередодні обстрілу

На Львівщині курсантці військового навчального закладу повідомили про підозру у державній зраді. Дівчина, родом з Харківщини, співпрацювала зі спецслужбами Росії. Про це у п’ятницю, 24 січня, повідомив Офіс генерального прокурора та СБУ.

«За даними слідства, солдатка, яка перевелася на навчання до Львівщини, почала співпрацювати з представником спецслужб РФ. За грошову винагороду вона збирала та передавала ворогу інформацію про розташування військових об’єктів, дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів регіону. Для зв’язку з агентами РФ дівчина використовувала месенджер на своєму мобільному телефоні», – повідомили прокурори.

Як додали в СБУ, найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область. Агентка ФСБ допомагала навести ракетний удар по військовому інституту. За інструкцією, курсантка мала залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ мала допомогти їй виїхати на територію Росії транзитом через треті країни.

Викривши її діяльність, правоохоронці запобігли потенційним ударам по українських військових позиціях. Під час обшуків у курсантки вилучили мобільний телефон і ноутбук із доказами.

Дівчина скидала інформацію про військові об'єкти російських агентам (фото прокуратури)

Дівчині повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як вказано в ухвалі суду про накладення арешту на майно, затримання відбулося 17 січня у Моршині. Також там зазначено, що підозрювана надала ворогові інформацію про розташування об’єктів військової інфраструктури Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а також Національної академії cухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ у Львівській області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ.