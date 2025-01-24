Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали 20-річного жителя Одещини, який вистежував для росіян українські блокпости та ППО. Крім того, він залучив до співпраці 15-річного хлопця. Про це у п’ятницю, 24 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни завербували 20-річного жителя Одещини через Telegram-канал, де той шукав швидкий спосіб заробити грошей. За завданням окупантів, він збирав геолокації українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО.

Крім того, щоб зібрати більше інформації для окупантів, одесит завербував 15-річного хлопця з міста Вознесенськ на Миколаївщині.

«Як встановило розслідування, фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів. Після розвідувальних вилазок старший агент позначав координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляв їх своєму російському куратору», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили російського агента з Одещини та затримали під час спроби передати окупантам розвіддані. У нього вилучили телефон, який він використовував для спілкування з російським куратором.

Одеситу оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Також правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів – втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Також СБУ затримала 15-річного хлопця з Миколаївщини. Наразі щодо нього тривають процесуальні дії.