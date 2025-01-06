СБУ затримала 4 учасників, які були причетні до планування цього злочину

Росіяни планували підірвати будівлю військових на Київщині разом з підлітком, який мав пронести туди вибухівку. Про це СБУ повідомила у понеділок, 6 січня.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Відомо, що підліток мав пронести саморобну вибухівку до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

«Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка», – йдеться у повідомленні.

Та як з’ясували слідчі, ворог відстежував пересування підлітка у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки він зайде у приміщення.

«Агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі», – наголошують в СБУ.

Контррозвідка завчасно викрила плани росіян та запобігла теракту. Таким чином російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один нібито військовий підриває інших на знак протесту.

СБУ затримала 4 учасників, які були причетні до планування цього злочину, серед них:

16-річний студент із Кіровоградської області, який отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

19-річний чоловік, який перевіз вибухівку і військову форму із початкового тайника у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

2 жительки Вінницької області, які за відеоінструкцією представника російської спецслужби зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за державну зраду та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 16 грудня Служба безпеки та Національна поліція затримали двох неповнолітніх, яких російські спецслужби завербували для підриву вибухівки поблизу двох райвідділів поліції у Харкові.