Правоохоронці на гарячому затримали 5 зловмисників

Служба безпеки та Нацполіція затримала 5 зловмисників, які налагодили нелегальний продаж трофейної зброї у різних регіонах України. Про це повідомила СБУ у вівторок, 24 грудня.

Правоохоронці на гарячому затримали 5 зловмисників у Житомирській, Черкаській та Кіровоградській областях, які підпільно торгували озброєнням.

Зокрема, на Житомирщині викрили двох місцевих жителів, які торгували зброєю, що приховано вивозили з районів бойових дій на Донеччині. Серед затриманих 41-річний рецидивіст, який ще у 2022 році отримав умовний термін покарання за схожий злочин, але згодом продовжив нелегальний бізнес.

«Використовуючи особисті зв’язки у кримінальних колах, фігуранти підшукували потенційних клієнтів серед колишніх в’язнів», – додають у повідомленні.

Чоловіки зберігали товар у спеціально створеному схроні, який облаштували в гаражі. Звідти правоохоронці вилучили:

понад 1 кг вибухівки з підривачами;

бойові гранати РГД-5 та Ф-1;

понад пів тисячі набоїв різного калібру.

У Черкаській області підозру отримав 30-річний дезертир, який прихопив із собою зброю та боєприпаси з військової частини, де проходив службу.

«Мова йде про п’ять бойових гранат, автомат Калашникова з набоями і двома глушниками. Відповідні засоби ураження він сховав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався і одночасно шукав покупців», – розповіли в СБУ.

У Кропивницькому також затримали двох дезертирів, які намагалися продати криміналітету 5 протитанкових гранатометів та 11 гранат Ф-1. У затриманих також вилучили 2 бойових пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.

Затриманим повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, їм загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, 21 жовтня Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали сімох чоловіків, які намагалися нелегально торгувати російською трофейною зброєю. Правоохоронці затримали зловмисників у чотирьох регіонах України.