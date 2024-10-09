Зброя та вибухівка, яку поліція та СБУ вилучили під час обшуків

Поліцейські та Служба безпеки України викрили на Тернопільщині 26-річного уродженця Житомирщини, який кілька місяців продав трофейну російську зброю. Всю зброю чоловік зберігав у власному помешканні. Також викрили 51-річного мешканця Дрогобича, який купував вибухівку. Обом чоловікам повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю. Поліція Тернопільської області у середу, 9 жовтня, розповіла, що покупцями зброї були мешканці Львівської, Тернопільської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей.

«Небезпечний арсенал 26-річний чоловік зберігав у приватному будинку. Один із покупців – 51-річний уродженець Дрогобича. Він придбав понад 20 гранат разом із запалами та майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігав у квартирі», – повідомили в поліції.

Під час спецоперації з викриття продажу зброї поліція та СБУ провели дев'ять обшуків на території п'яти областей. Вони вилучили такі боєприпаси та зброю:

два автомати АК-74;

постріл до протитанкового гранатомета РПГ-7;

мінометну міну калібру 120 мм;

підствольний гранатомет;

29 ручних бойових гранат із запалами;

17 порохових зарядів до мінометних мін;

вибухові речовини;

димові шашки;

майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Вилучена зброя під час дев’яти обшуків. Фото поліції

Наразі всю зброю та вибухівку перевіряють експерти. Підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) отримали 26-річний уродженець Житомирщини та 51-річний мешканець Дрогобича. Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі. Поліція та СБУ встановлюють людей, які постачали зброю із зони бойових дій.