Під час обшуків у підозрюваного вилучили кілька одиниць короткоствольної зброї, патрони різного калібру, капсюлі, порох, інструмент для переробки зброї

На Львівщині поліцейські викрили торговця зброєю та боєприпасами через інтернет. Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у поліції Львівської області.

Встановлено, що 33-річний мешканець Бродів закуповував стартові пістолети, які в подальшому переробляв для стрільби травматичними набоями. Також він переробляв стандартні патрони травматичної дії, споряджені гумовими кулями, збільшуючи їх потужність.

Перероблений «товар» підозрюваний збував серед клієнтів, яких знаходив в інтернеті. Поштові відправлення він здійснював під вигаданим іменем. Поліцейські задокументували кілька фактів незаконного продажу підозрюваним зброї та боєприпасів і 19 вересня затримали його.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у підозрюваного: кілька одиниць короткоствольної зброї, патрони різного калібру, капсюлі, порох, інструмент для переробки зброї та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертизу.

Усі фото поліції Львівської області

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.