Затримання агентів, які готували теракти у гіпермаркетах

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо чотирьох завербованих агентів російської розвідки, яких затримали навесні 2024 року. Частині зловмисників загрожує довічне ув'язнення. Пресслужба СБУ у середу, 18 вересня, повідомила, що агенти діяли під кураторством кадрового співробітника головного управління генштабу Росії Юрія Сизова.

Зазначимо, що Галицький районний у червні 2024 року обрав запобіжні заходи двом агентам російської розвідки, які готували теракти у Києві та Львові. Одному з чоловіків 11 червня 2024 року вручили підозру у незаконному зберіганні боєприпасів та обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з можливістю внести 908 тис. грн застави. Іншому затриманому вручили підозру у державній зраді та диверсії та обрали запобіжний захід – перебування у СІЗО без можливості внести заставу.

Як готували теракти

За інформацією ZAXID.NET, до ворожої мережі входив 40-річний львів’янин Євген Борисенко, який готував вибух на заводі з виробництва безпілотників «НВП "Атлон Авіа"». «Борисенко саме був нещодавно звільнений і ображався на колишнього роботодавця. Тому погодився за 40 тис. доларів влаштувати вибух на підприємстві. За вказівками Сизова Іванов передав Борисенку саморобні вибухові пристрої, заховані у картонні упаковки "Наш сік" і чорний рюкзак Nike. Рюкзак із вибухівкою до Львова на авто привіз житель міста Суми, який не знав про злочинний план», – йдеться у матеріалах справи.

Євген Борисенко намагався закласти вибухівку 1 та 2 лютого, однак його помітили правоохоронці й знешкодили вибухівку. Чоловік погодився на співпрацю з СБУ й 18 лютого він імітував закладання вибухівки, щоб прозвітувати перед кураторами. Вибух пролунав того ж дня на вулиці Антоновича у Львові, вогонь охопив 400 м². ДСНС та СБУ не коментували інцидент.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували у судовому реєстрі, не пізніше квітня 2024 року, представники окупантів почали готувати терористичний акт на території Києва. Вибухи мали пролунати 9 травня. Для цього працівники ГРУ за гроші залучили кількох українців, трьох з яких вдалося ідентифікувати. Агенти мали підготувати теракти у трьох торговельних центрах французької компанії Leroy Merlin, що за адресами вулиця Саперно-Слобідська, 26, вулиця Полярна, 17А та Броварський проспект, 3В. Гіпермаркети спеціалізуються на продажі будівельних матеріалів.

Один з чоловіків, якого намагалися завербувати, не мав умислу вчиняти теракт, звернувся до Служби безпеки України й надалі діяв під її контролем, щоб викрити інших агентів. Він 24 квітня у Києві на вулиці Інженерна, 1 отримав дорожні сумки, де було 15 саморобних вибухових пристроїв, запакованих у пачки з-під чаю. Згодом чоловік, який діяв у співпраці з СБУ, 9 травня отримав у Telegram повідомлення від працівника спецслужб Росії, який писав з акаунта Wind Wind. Росіянин призначив конкретне місце зустрічі з терористами.

В ухвалі Галицького суду йдеться, що 24 квітня 2024 року учасник злочину, якого підозрюють у незаконному зберіганні зброї, купив у поки невідомої слідству людини 15 саморобних вибухових пристроїв. Після цього він приніс вибухівку додому, де й зберігав її. Згодом він передав пристрої іншій людині. Чоловік 11 червня 2024 року отримав підозру у незаконному зберіганні зброї. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Згідно з документами, у власності підозрюваного та його дружини є земельні ділянки в Золочівському районі на Харківщині, площею 1,85, 1,55 та 0,25 га. Крім цього, йому належить будинок. Через це прокурор вважає, що застава розміром 908 тис. грн є обґрунтованою. Сам же підозрюваний у суді сказав, що не хоче давати жодних пояснень. Іншого затриманого підозрюють у держзраді та диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Зазначимо, що СБУ 9 травня 2024 року знайшла у гіпермаркетах Leroy Merlin металеві банки з-під чаю, в яких була вибухівка та пускові механізми з годинниками. У матеріалах справи також йдеться, що агенти ГРУ готували такі ж теракти у Львові. Про це розповів Євген Борисенко, який погодився на співпрацю із СБУ.

Нагадаємо, що про затримання агентів російської розвідки, які готували теракти у Києві та Львові стало відомо 13 травня. За інформацією СБУ, вибухові пристрої у гіпермаркетах мали здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів. Крім цього, терористи планували закласти вибухівку біля одного з популярних київських кафе. Куратором агентів був працівник ГРУ Юрій Сизов, який служить у військовій частині №92154.