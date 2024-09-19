Росіяни атакували дев'ять українських регіонів

У ніч четверга, 19 вересня, російська армія атакувала територію України різними типами ракет та ударними безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила 43 з 46 ворожих цілей, повідомили в командуванні Повітряних сил.

Для атак по Україні росіяни випустили:

три зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області Росії. Ними окупанти вдарили по Харківщині;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області;

42 ударні БпЛА типу Shahed з території Приморсько-Ахтарська і Курська Російської Федерації.

«Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69», – повідомили в Повітряних силах.

Ворожі цілі збивали у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Результати роботи сил ППО уночі 19 вересня

Наслідки атаки на Україну у ніч на 19 вересня

З вечора на ранок 19 вересня росіяни тричі обстрілювали Харків ракетами різного типу. Так, за інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу керованою ракетою С-300 у Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкодило вікна в дев’яти багатоповерхових житлових будинках, вітрину магазину. Також в лісі поруч сталася пожежа в приватному будинку і двох господарчих спорудах, загорілась лісова підстилка на площі 1500 м2. В Індустріальному районі міста відбувся ворожий обстріл КАБ, унаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та багатоквартирного будинку. Через обстріл керованими авіабомбами також сталося влучання на території об’єкта цивільної інфраструктури в Салтівському районі Харкова. Там пошкоджені вікна і ворота.