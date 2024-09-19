Понад сотня мешканців окупованих сіл Оріхівської МВА не можуть нікуди виїхати

Російська армія влаштувала повну блокаду жителям трьох населених пунктів у Запорізькій області. Місцеві мешканці зі серпня не отримують гуманітарну допомогу. Про це розповів начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко у коментарі для «Радіо Свободи».

За його словами, йдеться про окуповані села Нестерянка, Копані й Мирне. У Нестерянці залишаються 78 жителів, у Копанях – 54, у Мирному мешкають дві дитини.

«На цей час гуманітарна допомога їм не надається. Останній раз це було в серпні – їм привезли крупи й тушонку. Воду люди збирають дощову, переважно харчуються тим, що виросло в городі. Обстрілюються ці населені пункти щодня, дуже багато дронів літає, людей не випускають. Раніше люди могли поїхати до Токмака, а наразі зробили їм блокаду. Нічим не допомагають і нікуди їх не випускають», – розповів Вініченко.

Очільник МВА зазначив, що кількість російських військових у цих населених пунктах не зменшується, пересуваються вони переважно вночі, коли місцевим заборонено виходити з будинків. Також окупанти проводять постійні обшуки й перевірки цивільних.

Як повідомляв ZAXID.NET, упродовж доби 18 вересня російські війська 161 раз обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Унаслідок влучань загинула місцева жителька, ще дві – отримали поранення.