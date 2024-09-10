До України повернули шістьох дітей з тимчасово окупованих тиреторій

До України повернули шістьох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької областей та Криму. Про це повідомив очільник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Дітей до України повернули волонтери благодійних організацій Save Ukraine та Bring Kids Back UA.

Серед тих, кого вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію, 17-річний Микола з Приазов’я. Хлопець боявся, що його змусять долучитися до російської армії, адже окупанти це вже робили з іншими неповнолітніми хлопцями.

«Хлопець розповів, як росіяни водили місцевих дітей з його школи до старих пам'ятників воїнам Другої світової війни. Там вчителі-колаборанти говорили, що радянська армія захищала народ від нацистів, і саме так зараз росіяни захищають і їх. Юнак намагався не ходити в російську школу. А щоб його не запитали, чому він не на заняттях, під час уроків просто не виходив з дому», – розповів Микола Кулеба.

За словами Миколи Кулеби, вивезти Мирослава з окупації було складно. На кордоні співробітники ФСБ тиснули на хлопця та людей, які його супроводжували. Росіяни погрожували відправити хлопця назад та звинувачували його у шпигунстві. Крім того, окупанти лякали хлопця «хаосом в Україні».

Зараз всі діти перебувають у безпеці. Микола Кулеба також зазначив, що благодійні організації Save Ukraine та Bring Kids Back UA загалом повернули до України 487 дітей.

Нагадаємо, 29 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула 14 дітей та їхніх батьків з тимчасово окупованих територій.