Родини повернули з ТОТ чотирьох областей України

Україна повернула з тимчасово окупованих територій 14 дітей з їхніми родинами, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у четвер, 29 серпня. Найстаршій дитині виповнилося 16 років, наймолодшій – 2,5 місяці.

Дітей повернули в межах плану президента України Bring Kids Back UA. Неповнолітні та їхні родини перебували на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

«Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини – щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду. На всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску», – розповів деталі голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

До повернення, реінтеграції та допомоги родинам долучилася низка благодійних фондів та організацій. Омбудсмен закликав звертатися до нього в разі того, якщо дитину депортували до Росії чи вона перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 20 серпня Україна повернула з тимчасово окупованих територій Херсонської області ще шістьох дітей разом з їхніми родинами. Поверненим дітям – від трьох до 12 років.